Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yi 2-1 yenik duruma düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Ancak, maçtan sonra konuşulan konulardan birisi de İlkay Gündoğan’ın sosyal medyadan paylaştığı yorum oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin, Göztepe’yi mağlup ettiği maçın ardından İngiltere’den ilginç bir tepki geldi.

Bu zaferin ardından, İlkay Gündoğan Galatasaray’a sosyal medyadan destek verdi.

Manchester City’nin dünyaca ünlü yıldızı İlkay, sarı-kırmızılı ekibin resmi hesabının sosyal medyadan paylaştığı gönderisinin altına güç, aslan ve alev emojisi koydu.

Cityli futbolcunun paylaştığı yorum, Galatasaray taraftarının da heyecanlanmasına sebep oldu ve binlerce beğeni aldı.

Ailesi koyu bir Galatasaray taraftarı

İlkay'ın ailesi, antrenörleri ve takım arkadaşları başarılı futbolcuyu GOAL Türkiye'ye anlattılar.

İlkay’ın dedesi, Türkiye’den Ruhr bölgesine 1973’te maden işçisi olarak göç etmiş, ama koyu Galatasaray taraftarı aile, Türk futbolunu düzenli olarak takip etmeyi sürdürmüş.

“Galatasaray maçları herkesi aynı odaya toplayan bir aile etkinliğiydi,” diyen İlkay, ekliyor: “2000’deki UEFA Kupası finalini hala dünmüş gibi hatırlıyorum.”

İlkay’ın kuzeni ise şöyle anlatıyor:

“Babalarımız sıkı birer Galatasaray taraftarıydı. Her maçı izlerdik. Bizim için haftanın en önemli anıydı.”

Maçta neler yaşandı?

Galatasaray, henüz mücadelenin 3. dakikasında savunma oyuncusu Nelson’un golüyle öne geçmeyi başardı.

İzmir ekibi daha sonra Cherif Ndiaye’nin penaltıdan attığı golle maçta eşitliği sağladı.

Ardından yine penaltıdan topu ağlara gönderen Ndiaye, takımını Galatasaray karşısında 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

Bu dakikadan sonra rakibi üzerindeki baskıyı artıran Galatasaray’da, Gomis ve Emre Kılınç’ın oyuna girmesiyle art arda goller geldi.

Gomis, kullandığı iki penaltı atışında da topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray’ın Göztepe deplasmanından 3-2 üstünlükle ayrılmasını sağladı.

Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetin ardından 6 maç aradan sonra ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig’de puanını 32’ye yükselten Galatasaray, son sıralardan kurtulmayı başardı.

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