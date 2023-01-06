Portekizli yıldızın Al Nassr'a transfer olması, Fenerbahçe'yi hedefine biraz daha yaklaştırdı.

Galatasaray ile oynayacağı dev derbiye hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da hücum hattındaki eksiklik için transfer çalışmalarına hız verdi.

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, sahalara dönüşü nisan ayını bulacak olan Joao Pedro'nun lisansını askıya almayı planlıyor.

Haberde, Fenerbahçe'nin hedefindeki ismin, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar olduğu iddia ediliyor.

Cristiano Ronaldo transferi, Fenerbahçe'nin nasıl işine yarayabilir?

Bilindiği gibi Al Nassr, 2022 Dünya Kupası'nın ardından sükseli bir transfere imza atarak Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı.

İddialara göre Al Nassr, Ronaldo transferinin ardından Aboubakar'ı gözden çıkardı.

Fenerbahçe'nin, Kamerunlu yıldız için Arap kulübüne 3 milyon euro'luk bir teklifte bulunacağı, Al Nassr'ın da bu transfere kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18. haftada derbide Galatasaray'ı konuk edecek.

Derbi, Kadıköy'de pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.