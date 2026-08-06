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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

João Pedro'dan Chelsea transferine övgü: Üst düzey bir oyuncu

Transfers
J. Pedro
D. Welbeck
Chelsea
Brezilya
İngiltere

Brezilyalı yıldızdan Chelsea'nin yeni transferine övgü

Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Joao Pedro, Londra ekibinin Brighton'dan yeni transfer ettiği Danny Welbeck ile ilgili övgü dolu sözler sarf ederek, oyuncunun mavililere hem sahada hem de saha dışında yardımcı olacağını belirtti.

Chelsea, bu ayın başında Brighton ile anlaşmaya varmasının ardından eski İngiltere milli takım forveti Welbeck'i kadrosuna katarak sürpriz bir transfere imza attı.

Kariyerine Manchester United'da başlayan ve bir dönem Arsenal forması da giyen Welbeck, Stamford Bridge'de iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

İki kulüp de transfer bedelini resmen açıklamadı, ancak Chelsea'nin geçen sezon Premier Lig'de 13 gol kaydeden 35 yaşındaki forvet için Brighton'a yaklaşık 7 milyon sterlin ödediği düşünülüyor.

Pedro, 2020 yılında İngiltere'ye geldiğinde Welbeck Watford'daydı ve her ikisi de Brighton'da oynarken de Brezilyalıya yardımcı olmayı sürdürdü.

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Pedro, kulübün sezon öncesi kamp yerinden Chelsea'nin resmi web sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şahsen, Danny hayatımda benim için çok önemli biri."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre şöyle ekledi: "İngiltere'ye geldiğimde İngilizce bilmiyordum, ama o bana destek olmak ve gelişmeme yardımcı olmak için her zaman yanımda olmaya çalıştı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, birlikte oynayacağımız üçüncü kez olacak ve geçmişte bana yaptığı gibi, takımdaki herkese destek vereceğine inanıyorum."

Açıklamalarına şöyle devam etti: "Danny işte böyle biri; son derece yardımsever ve çevresindeki herkes için ve takım için en iyisini istiyor."

Şu sözlerle tamamladı: "Onun üst düzey bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Onun yanında yeniden oynamayı dört gözle bekliyorum ve takıma değerli bir katkı sağlayacağına inanıyorum."

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