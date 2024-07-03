Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanan Alman devi geçen sezon da istediği Portekizli orta sahanın transferinde mutlu sona çok yakın.

Sky Sports Almanya'ya göre, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha, önümüzdeki sezon Bundesliga'da Bayern Münih forması giyecek. Bayern Münih, Fulham ile yaptığı uzun müzakereler sonucunda 46 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Palhinha'nın, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Müzakere süreci boyunca Palhinha, Bayern'e transfer olma isteğini net bir şekilde dile getirdi.

Fulham indirim yaptı

Portekizli oyuncu yakın zamanda bir basın toplantısında her iki takımın da tercih ettiği destinasyonu bildiğini belirtti. Alman ekibiyle ile kişisel şartlarda anlaşan Palhinha, 2028'e kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.

Fulham, Palhinha'nın 70 milyon euroluk değerlemesi konusunda kararlı bir duruş sergiledi. Bayern'in transfer ücretini düşürme çabalarına rağmen, Fulham bu tutarda ısrarcı oldu. Ancak, nihai anlaşma 45 milyon euro artı ek ödemelerle sağlandı, bu da Fulham'ın oyuncunun ayrılma isteği karşısında bir uzlaşma sağladığını gösteriyor.

Şampiyonaya odaklanacak

Bayern ile Fulham arasında Palhinha için yapılan anlaşma, uzun süren transfer sürecinin sonunu işaret ediyor. Geleceği belirlenen orta saha oyuncusu, tamamen Avrupa Şampiyonası'na odaklanabilir. Portekiz, yarı finale yükselmek için Cuma akşamı Fransa ile karşılaşacak.