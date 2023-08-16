Barcelona'nın, Joao Cancelo için her şeyi yaptığı, ancak bu transferi tamamlamak için iki oyuncuyu satması gerektiği bildiriliyor.

NE OLDU? Mundo Deportivo'ya göre Katalan kulübü, Pep Guardiola'nın gözünden düşen sağ beki Premier Lig ekibinden almak için bastırıyor. Guardiola, Kyle Walker'ın Bayern Münih'e gitmesini engelledi ve bu durum, Cancelo'nun takıma geri dönme şansını çok azalttı.

BÜYÜK RESİM: Ancak Barcelona bu transfer için en az iki oyuncuyu satmalı ve Barca Vision satışlarından gelen parayı kullanmalı. Clement Lenglet ve Sergino Dest'ten kulüp bulmaları istenildiği bilgisi verildi. Barcelona ayrıca, Cancelo için satın alma zorunluluğu olmaksızın bir kiralama teklifi yapmayı düşünüyor.

VE DAHA FAZLASI: Barcelona, La Liga'da oyuncu linansı çıkarmayı engelleyen Finansal Fair Play (FFP) düzenlemelerine uymak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Bu nedenle Inaki Pena, Marcos Alonso ve Inigo Martinez, Getafe karşısında maç kadrosuna alınmadı.

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SIRADA NE VAR? Barça, Dest'i birkaç kulübe teklif etti ancak hiçbiri sağ bek oyuncusuna yüksek maaş talepleri ve düzenli dakika alma isteği nedeniyle şimdiye kadar ilgi göstermedi. Fakat bir Suudi Arabistan kulübünün Lenglet'e bir anlaşma teklif ettiği bildiriliyor. Defans oyuncusunun Orta Doğu'ya gidip gitmeyeceği henüz belli değil.