Joao Cancelo, Pep Guardiola ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı ve kendisinin, diğer futbolcular gibi 'bencil' olduğunu söyledi.

NE OLDU? Portekizli millî futbolcu, City'nin kilit oyuncularından biriyken aniden Bayern Münih'e giderek herkesi şaşırttı. Hem Cancelo hem de Guardiola, Dünya Kupası'ndan sonra Portekizli bekin oynama süresi ile ilgili fikir ayrılığına düştü. O Jogo'ya konuşan 28 yaşındaki oyuncu, bu tartışmayı doğruladığı.

NE SÖYLENDİ? Cancelo, Guardiola ile konuşması ve ayrılığı hakkında şu yorumu yaptı: "Daha önce de söylediğim gibi, hoca Dünya Kupası'ndan sonra farklı bir şekilde oynamanın bir yolunu buldu ve Rico [Lewis] ile Nathan Ake'de gördüklerini beğendi. Ama bence bir oyuncu her zaman biraz bencildir. Her oyuncu kendisini önemli hissetmek ve oynamak ister. Bunun aksini söyleyen yalan söyler. Benim gibi şampiyonluklar kazanmak isteyen rekabetçi bir oyuncu, sadece oynamak ister. Bu, takım arkadaşlarımın değerini düşürme meselesi değil. Ama oynamayı hak ettiğimi düşündüm ancak o (Guardiola)bunu yapmadı.

“Böylece konuştuk. Bu bir tartışma değil, sohbetti. Benim için en iyisinin şu anda ayrılmam olduğuna karar verdik. Bayern, reddedemeyeceğim bir fırsattı. Bu transfer, karşılıklı anlaşma ile oldu. City istemeseydi, kontratım olduğu için gitmeme izin vermezlerdi. Çok profesyonelim, her zaman tüm kulüpler için her şeyimi verdim. Evet, zor bir kişiliğim var ama hiçbir zaman takım arkadaşlarıma veya hocalarıma saygısızlık etmedim.”

DAHA BÜYÜK RESİM: Cancelo, transferinin ardından Bayern'de beş kez forma giydi ve bir maç haricinde hepsinde ilk 11'deydi. Şimdiye kadar iki asist yapan Portekizli, takıma hemen fayda sağlamayı başardı. Bayern'in, yaz aylarında bu transferi kalıcı hale getirmekle ilgilendiği bildiriliyor.

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CANCELO'YU NE BEKLİYOR? Portekizli bek, Borussia Mönchengladbach mağlubiyetinin ardından toparlanmayı umacak. Bayern pazar günü, Dortmund ile birlikte aynı puana sahip olduğu Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.