Joao Cancelo, bu sezon Manchester City ve Bayern Münih'le birlikte iki şampiyonluk kutlamayı umuyor.

NE OLDU? Bek oyuncusu, ocak ayında Manchester City'den kiralık olarak Bayern Münih'e transfer oldu ve ve Bundesliga devi için mücadele ediyor. Bu arada City de hâlâ Premier Lig'i kazanma yarışı içinde. Portekizli bu nedenle sezonu iki kazananın madalyasıyla bitirebilir. Ayrıca Cancelo, City'e geri dönüş için kapıyı kapatmış değil.

NE SÖYLENDİ? Bir Premier Lig şampiyonluğunu daha kutlamayı bekleyip beklemediği sorulduğunda Cancelo, O Jogo'ya şunları söyledi: "Umarım öyle olur. Orada ikinci bir aile kurdum. Bernardo Silva en iyi arkadaşlarımdan biri oldu. Orada en çok özlediğim kişi Bernardo. O benim psikoloğumdu. Bir şeyler iyi gitmediğinde, konuşulacak kişi oydu. Ruben Dias da öyle ama Bernardo ile ilişkim çok daha farklı. Sahada bile harika bir bağımız vardı. Hayatım boyunca yanımda götüreceğim bir insan.

"Tabii ki İngiltere'de onları destekliyorum ve umarım kazanırlar. Ben de böylece sezon sonunda İngiltere'de ve Almanya'da birer şampiyonluk kutlayabilirim. City'nin oyuncu grubu muhteşem. Şimdiye kadarkilerin en iyisi. Hem grup olarak hem de kişisel olarak orada çalıştım ve harika dostluklar kurdum.

DAHA BÜYÜK RESİM: Cancelo, Bayern'e kiralık olarak gitmeden önce bu sezon 17 Premier Lig maçına çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, Almanya'ya transfer olduğundan beri ise beş kez Bayern forması giydi.

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