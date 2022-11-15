Joan Laporta: Messi'nin Barcelona'ya dönüşünü zamanı gelince konuşacağız

Barcelona'nın başkanı PSG ile sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldızın Katalan ekibine dönüşüne sıcak bakıyor.

PSG ile sezona oldukça formda giren ve Dünya Kupası'nda sergileyeceği performans büyük bir merakla beklenen Lionel Messi için turnuvadan sonrası da oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor.

Fransız ekibiyle olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızın Barcelona'ya döneceği iddiaları artarken, Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta da Kolombiya'da yerel çocuklarla konuştuğu RAC 1'de bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Laporta ne söyledi?

"Dün benimle konuşan küçük çocuklar futbol, Messi ve Lewandowski hakkına sorular sordular. Onlara göre Messi'yi yeniden Barcelona'ya getirmem gerekiyor. Onlara Messi'nin her zaman Barcelona'nın bir parçası olacağını, ona sahip olduğumuz için şanslı olduğumuzu ve bu konuyla ilgili olarak zamanı gelince görüşeceğimizi söyledim. Onun hakkında şimdi konuşamam çünkü şu an PSG'nin oyuncusu"

PSG'de ilk sezonunun aksine oldukça etkili bir grafik çizen Messi'nin adı son dönemde sıklıkla Barcelona ile anılırken, efsane isim bu konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kontratının sona ermesinin ardından ataağı adım merakla beklenen Messi'nin adı, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımlarından Inter Miami ile de son dönemde sıklıkla anılıyor.