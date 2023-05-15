Joan Laporta, Barcelona'nın bu yaz Lionel Messi'yi geri getirmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Arjantinli, Camp Nou'dan 2021'de ayrıldı

PSG'de sözleşmesi bitiyor

La Liga şampiyonuna yeniden katılabilir

NE OLDU? Arjantinli süperstar, mali zorluklar kendisine yeni bir sözleşme verilmesini imkânsız hale getirdiği için 2021'de Camp Nou'dan ayrıldı. Son iki yılını Fransa'da Paris Saint-Germain ile geçiren 35 yaşındaki oyuncunun PSG'deki sözleşmesi de bu yaz sona eriyor. Barça'nın, yedi Ballon d'Or sahibi için çarpıcı bir anlaşmayı yürürlüğe koymadan önce aşması gereken birkaç engel var. Ancak Laporta heyecanlı taraftarların hayallerini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapacağına söz verdi.

NE SÖYLENDİ? Laporta, pazar günü Barça'nın 2022-23 La Liga şampiyonluğunu kazanmasından sonra Jijantes'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Leo Messi'yi Barcelona'ya geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Başkan Yardımcısı Rafa Yuste ise Carrusel ile yaptığı görüşmede şunları ekledi: "Messi? Bugün La Liga'yı kutlayan pek çok adamın çok iyi bir arkadaşı… Eminim çok mutludur! Messi'nin geri dönmesini çok isterim."

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SIRADA NE VAR? Barcelona'nın Messi ile bir anlaşma yapabilmesi için, Arjantinli yıldıza talip olan MLS ve Orta Doğu'daki takımları bu yarışta yenmesi gerekecek.