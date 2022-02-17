Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'i 1-0 mağlup eden PSG'de Lionel Messi'nin karşılaşmada sergilediği kötü performansın yankıları sürerken, PSG'nin eski yıldızı Jerome Rothen, Arjantinli yıldızı hedef aldı.

Rothen bir penaltı vuruşunu değerlendiremeyen Messi'nin PSG'ye sportif anlamda bir katkı sunamadığını söyledi.

Ne söylendi?

RMC Sport'a yaptığı açıklamada Messi'nin büyük bir figür olduğunun altını çizen Rothen, efsane oyuncunun buna rağmen beklenen katkıyı yapmaktan çok uzak olduğunu belirtti:

"Messi PSG'nin saha dışındaki pazarı için elbette harika bir transfer.

"İnsanlar Messi'yi izlemek için PSG maçlarına geliyor ancak saha içine dönecek olursak, onun PSG'ye hiçbir şey katmadığını kabul etmelisiniz.

"Teknik sorunlar, top kayıpları ve kaçan penaltılar. Bunlar her futbolcunun başına gelebilecek şeyler ama her şeyden önce sorgulanması gereken Messi'nin mutsuz görüntüsü"

Agüero'dan destek

Öte yandan milli takımdaki eski takım arkadaşına yönelik eleştirileri değerlendiren Sergio Agüero ise Messi'ye sahip çıktı:

"Leo maçta gayet iyi oynadı. Hatlar arasında top aldı ve etkiliydi.

"Bunu arkadaşım olduğu için değil iyi oynadığı için söylüyorum. İyi ve çok aktifti. Fransa'da yapılan eleştiriler saçmalık.

"Bir Fransız dergisiyle röportaj randevum vardı ama Messi'yi desteklediğim için bu röportajı iptal ettim. Şu an oradaki eleştirilere kızgınım"

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