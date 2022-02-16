Cristiano Ronaldo'dan İspanya'daki saç ekim merkezine dev yatırım: 20 milyon Euro

Cristiano Ronaldo, sahada olduğu kadar saha dışında da iş dünyasında etkinliğini kanıtlıyor.

Alopesi teşhisi, tedavisi ve araştırmasına adanmış kılcal tıp grubu Insparya gibi yönettiği birçok şirket var.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Portekizli yıldız, tıp dünyasındaki yatırımlarına Valencia'da bir klinik daha açarak devam ediyor.

Valencia, Madrid ve Marbella'dan sonra Insparya grubundan bir kliniğe sahip olan üçüncü İspanyol şehri olacak. Mart ayında kapılarını açacak olan ve iki milyon avroluk yatırımla 12 premium ameliyathane ve dört tedavi odası preojede yer alacak.

Klinik, 1.600 metrekareye sahip olacak.Ddoktorlar ve hemşireler dahil 90'a kadar profesyonelden oluşan çok geniş bir ekiple hizmet verecek.

Klinik, ağırlıklı olarak saç ekim merkezi şeklinde çalışacak. Yüksek teknoloji ile birlikte sektörde lider olmak planlar arasında yer alıyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, endüstrinin lideri olmak istiyorlar ve bunun için önümüzdeki üç yıl boyunca 10 yeni kliniğe 20 milyon avro yatırım yapmayı planlıyorlar. Sadece dört yılda şirketi büyütecek ve 100 milyon Euro'luk bir ciro elde edileceği tahminler arasında yer alıyor.

Cristiano için, Insparya grubu onunla aynı vizyona sahip ve bu yüzden şirkete yatırım yapıyor:

"Bu proje; özveri, kararlılık, hırs ve iyileştirme konusunda sahip olduğum vizyonla benzersiz bir uyum sağlıyor."

Ayrıca şirket, İspanya'da saç sağlığı sektöründe ISO 9001:2015 uluslararası kalite sertifikasına sahip tek şirket olmakla öne çıkıyor.

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