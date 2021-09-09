Jerome Boateng'e 1.8 milyon euro'luk şiddet cezası

Alman futbolunun en önemli savunma oyuncularından biri olarak gösterilen Jerome Boateng, eski kız arkadaşını darp ettiği için suçlu bulundu.

Transfer döneminin son günlerinde Lyon'a imza atan dünyaca ünlü stoper Jerome Boateng, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1.8 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Münih Bölge Mahkemesi'nin verdiği kararda 33 yaşındaki oyuncunun eski kız arkadaşına fiziksel zarar verdiği ve sözlü tacizde bulunduğu belirtildi.

Boateng'in iki kızının annesi olan eski kız arkadaşı Sherin Senler, üç yıl önce Karayipler'deki tatilleri sırasında yaşanan bir tartışmada Boateng'in yumruklarına maruz kaldığını ve nefesinin kesildiğini söyledi. İddianameye göre Sherin'in kafasını ısıran Boateng, eski kız arkadaşını yere fırlattı. Sherin de ifadesinde bu iddiayı doğruladı.

Boateng iddiaları reddetmişti

Boateng iddianamede yer alan beyanları reddederken, Sherin'in iki kızının velayetine dair bir anlaşmazlıktan dolayı velayet davasını kazanabilmek için bu yönde bir iddiada bulunduğunu öne sürmüştü. Boateng ile 2007'den bu yana çeşitli ayrılıklara rağmen devam eden bir ilişkisi olduğunu belirten Sherin ise Temmuz 2018'deki olayın aralarındaki ilk ya da tek şiddet olayı olmadığını söyledi.

2018 yazında PSG'ye transfer olmak üzere olan Boateng'in bu transferi son anda gerçekleşmemişti. Bayern Münih'te geçirdiği 10 yılda sayısız başarı elde eden dünyaca ünlü oyuncu, Alman devinin yanı sıra 2010-2011 sezonunda Manchester City forması da giymişti. Boateng Almanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan kadrosunda da yer almıştı.

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