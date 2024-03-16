Uzun yıllar boyunca Bayern Münih forması giyen ve kariyerini sürdüren Jerome Boateng hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi.

Bayern Münih ve Manchester City'nin eski defans oyuncusu Jerome Boateng'in annesi, bir Alman medya kuruluşuna gönderdiği sert bir e-postada oğlunu yıllarca kadınları taciz etmekle suçladı. Boateng 2011-2021 yılları arasında Bayern'de on yıl geçirdi ve üç yıl önce Münih'teki bir mahkeme tarafından eski kız arkadaşı Sherin Senler'e saldırmaktan suçlu bulundu. Ancak Münih'teki yüksek bölge mahkemesinin temyiz başvurusunda Boateng lehine karar vermesinin ardından usul hataları nedeniyle mahkumiyet kararı bozuldu.

35 yaşındaki oyuncu o dönemde 1,5 milyon sterlin para cezasına çarptırılmış ancak beş yıl hapis cezasına çarptırılmaktan kurtulmuştu, ancak geçen yılın Ekim ayında bir Alman mahkemesi yeni bir duruşma yapılmasına karar verdi. Boateng'in annesinin 25 Mart 2021 tarihinde Berlin'deki bir avukata gönderdiği belgede oğluyla ilgili endişe verici iddialarda bulunduğu söyleniyor. Boateng'in eski partneri Kasia Lenhardt, ilişkilerinin sona ermesinin ardından 2021 yılında intihar etmişti

Ne söylendi?

Boateng'in eski partnerlerinden Kasia Lenhardt'ın 2021 yılında intihar etmesinin ardından Boateng'in sözde davranışlarını yorumlayan annesinin Der Spiegel’e verdiği demeç BILD’de yayımlandı:

"Oğlum yıllardır kadınları psikolojik ve fiziksel olarak taciz ediyor, şimdi Kasia Lenhardt kendi canına kıydı ve o hala davranışlarının sonuçlarına katlanmak istemiyor"

Eski manken Lenhardt daha önce 9 Şubat 2021'de oğlunun altıncı doğum gününde henüz 25 yaşındayken Berlin'de bir apartman dairesinde ölü bir şekilde bulunmuştu. Yayınlanan rapora göre, Berlinli bir avukat da Lenhardt'ın trajik ölümünden önce Boateng'e saldırı davası açmak istediğini açıklıyor. Ölümünün ardından bir ses kaydı yayımlanan Lenhardt ses kaydında, “Ne yazık ki neredeyse sol başparmağımı kırıyordu” ifadelerini kullanmıştı.