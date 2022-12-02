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Japonya vs İspanya

Japonya, İspanya'yı yendi gruptan lider olarak çıktı: Almanya, 2022 Dünya Kupası'na veda etti

İdil Erin Tetik
00:23 GMT+3 2.12.2022
MANUEL NEUER JAMAL MUSIALA GERMANY WORLD CUP 01122022
Almanya son iki Dünya Kupası'nda da gruptan çıkamazken Japonya tarih yazdı.

  • E Grubu'nda işler son maçlarda tersine döndü
  • Japonya gruptan lider olarak çıktı
  • Almanya turnuvaya veda etti

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup etti. Almanya ise Kosta Rika'yı 4-2 yense de gruptan çıkamadılar. Japonya ve İspanya son 16 turuna adını yazdıran taraf oldular.

DAHA FAZLASI: Almanya son iki Dünya Kupası'nda da gruptan çıkamadı. Ancak daha önce, 1954'ten bu yana katıldıkları tüm Dünya Kupası turnuvalarında son 16 turunu görmüşlerdi.

DAHA FAZLASI: Japonya, Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada devre arasına geride girdiği iki farklı maçı kazanan üçüncü takım oldu (Brezilya; 1938 & Almanya; 1970)

SIRADA NE VAR? 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Japonya, 5 Aralık'ta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. İspanya ise 6 Aralık'ta Fas karşısında galibiyet arayacak.

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