2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ülkeler: Messi, Neymar ve Mbappe eleme turlarında yarışacak

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna hangi takımlar yükseldi?

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sürprizlerle başladı ve sürprizlerle final yapacakmış gibi görünüyor. Gruplardaki son maçlar oynanırken son 16 turuna yükselen takımlar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Kylian Mbappe, Fransa'nın son 16 turuna yükselen ilk takım olmasını sağlarken PSG'den takım arkadaşları Lionel Messi ve Neymar da bir üst tura çıktı.

Avustralya, D Grubu'nda Tunus ve Danimarka'yı geride bırakarak Fransa ile birlikte son 16'ya yükseldi ve zoru başardı.

Arjantin ile Polonya, C Grubu'nda son ana kadar mücadele verirken Meksika, 44 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Peki 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna hangi ülkeler yükseldi? GOAL Türkiye ile birlikte göz atalım.

Dünya Kupası'nda son 16 turuna hangi takımlar çıktı?

2022 Dünya Kupası'nda üçüncü grup maçları hala oynanıyor. Ancak A, B, C ve D gruplarındaki son maçlar oynandı. E, F, G ve H grupları ise hala daha kaderlerini belirlemeyi bekliyor. Ancak Katar'da G Grubu'nda mücadele veren Brezilya, son 16 turunu şimdiden garantiledi.

Grup Son 16 turuna yükselen takımlar A Grubu Hollanda, Senegal B Grubu İngiltere, ABD C Grubu Arjantin, Polonya D Grubu Fransa, Avustralya E Grubu F Grubu G Grubu Brezilya H Grubu

Dünya Kupası'ndaki son grup maçları ne zaman oynanacak?

Japonya, İspanya, Kosta Rika, Almanya, Hırvatistan, Belçika, Kanada ve Fas üçüncü grup maçlarını 1 Aralık'ta oynayacak. Kamerun, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Güney Kore, Portekiz, Gana ve Uruguay ise gruptaki son maçlarını 2 Aralık'ta oynayacak.