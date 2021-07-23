Jadon Sancho, United’da kaç numaralı formayı giyecek?

Manchester United’a transferi resmen açıklanan Jadon Sancho’yu bu sezon yeni bir forma numarasıyla izleyeceğiz.

73 milyon sterlin karşılığında Dortmund’dan Manchester United’a transfer olan Jadon Sancho, İngiliz kulübünde 25 numaralı formayı giyecek.

Manchester United, Sancho’yu resmen duyurdu

İngiliz medyasında Sancho’nun United’da büyük yıldızlarla özdeşleşen 7 numarayı sırtına geçireceğine dair haberler yer almıştı.

Ancak Mayıs ayında Manchester United ile olan sözleşmesini bir yıl uzatan Uruguaylı golcü Edinson Cavani, 7 numarayı taşımaya devam edecek.

Bu kararı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in takım içi dengeleri gözetmek amacıyla mı verdiği, ya da oyuncuların karar sürecine dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Neden 25'i seçti?

7 numarayı Cavani’den alamayan Sancho, kariyerinde ilk kez 25 numaralı formayı giyecek. Genç yıldızın 25’i seçme sebebi ise, 2 ile 5’in toplandığında 7 rakamını vermesi.

Manchester United’da 25 numarayı geçmişte Antonio Valencia, Odion Ighalo, Quinton Fortune ve Jordi Cruyff gibi isimler giymişti.

7 numaralı formanın Manchester United tarihinde özel bir yeri bulunuyor. Cristiano Ronaldo, David Beckham, Eric Cantona gibi efsane isimler bu forma numarasıyla hafızalara kazınmıştı.

İngiliz futbolunun öncü isimleri George Best ve Bryan Robson da 7 numaralı formayı terletmişti.

Ancak 7 numara herkese uğurlu gelmiyor. Kırmızı Şeytanlar’a büyük beklentilerle gelen Memphis Depay ve Alexis Sanchez, formanın ağırlığı altında ezilmişti.

Beş seçeneği vardı

Sancho’nun Manchester United’da boştaki beş forma numarası arasından seçim yapması gerekiyordu. 12, 16, 22 ve 24’ü pas geçen Sancho, tercihini 25’ten yana kullandı.

Sancho, 2017-2021 yılları arasında top koşturduğu Dortmund’da 7 numaralı formayı giydi.

İngiltere milli takımında da bir dönem 7 numarayla mücadele eden Sancho, Euro 2020’de 7’yi Jack Grealish aldığı için 17 numarayla sahaya çıkmıştı.

Sancho, İngiltere milli takımında 9, 10, 11, 21 ve 23 no’lu formaları da giydi.

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