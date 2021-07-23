21 yaşındaki Jadon Sancho’nun Manchester United’a transferi resmiyet kazandı.

Manchester United, Jadon Sancho’yu Borussia Dortmund’dan 85 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

Euro 2020 finalisti İngiltere’nin de kadrosunda yer alan yıldız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından Manchester United’la resmi anlaşmaya imza attı.

Bu eklemeyle birlikte Manchester United; Marcus Rashford, Edinson Cavani, Mason Greenwood ve Anthony Martial’den oluşan bir hücum hattına sahip oldu.

Transfer sürecinin detayları

Geçtiğimiz yaz da Sancho’yu transfer etmek için uğraşan Manchester United, oyuncuyla prensipte anlaşmasıyla rağmen Borussia Dortmund ile orta yolu bulamamıştı.

Uzun süren transfer sürecinin ardından Manchester United, 21 yaşındaki genç yeteneği 85 milyon euro karşılığında transfer etmeyi başardı.

2017 yılında Manchester City’den Almanya’ya transfer olan oyuncu, bir süredir Premier Lig’e dönmeye sıcak baktığını dile getiriyordu.

Sancho, Manchester United ile beş yıllık sözleşmeye imza attı. Ayrıca anlaşmada bir yıllık da opsiyon yer alıyor.

Neler söylendi?

Transferinin resmileşmesinin ardından Sancho, şu açıklamalarda bulundu:

“Bana A Takım seviyesinde futbol oynama imkanı verdiği için Borussia Dortmund’a her zaman minnettar olacağım. Ancak bir gün İngiltere’ye döneceğimi de ilk günden beri biliyordum.”

“Manchester United’a transferimle birlikte hayallerim gerçek oldu ve Premier Lig’de oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu genç ve heyecan verici takımla taraftarlarımızın hak ettiği başarılara ulaşabileceğimizden eminim.”

Solskjaer’in sözleri

Manchester United’ın teknik direktörü Solskjaer ise şunları söyledi: “Jadon, benim kulüpte görmek istediği oyuncu tipine birebir uyuyor. O, Manchester United’a her yönden uyan bir hücum oyuncusu.”

“Önümüzdeki yıllarda takımımın önemli parçalarından biri olacak ve onun burada parlaması için çaba göstereceğiz. Kaydettiği goller ve asistler zaten birçok şeyi kanıtlıyor; süratiyle, yeteneğiyle ve yaratıcılığıyla da takımımıza çok şey katacaktır.”

İngiltere’nin Euro 2020 kadrosunda yer alan Sancho, ağustos ayının ilk haftasında yeni takımıyla çalışmalarına başlayacak.

Jadon Sancho, Manchester United’ın 7 Ağustos tarihinde Old Trafford’da Everton’la oynayacağı hazırlık maçında yeni formasıyla ilk kez sahaya çıkabilir.

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