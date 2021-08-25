Jack Wilshere'ı yaralayan sözler: "Baba, neden hiçbir kulüp seni istemiyor?"

Bir zamanlar İngiltere'nin ve Arsenal'in yıldızı olan Jack Wilshere bir süredir geçirdiği zorlu dönemi anlattı.

Altyapısından yetiştiği Arsenal'de yıldızı parlayan Jack Wilshere, yaklaşık 10 yıl önce İngiltere futbolunun yeni dahi çocuğu etiketiyle futbol dünyasının zirvesine emin adımlarla yürüyor gibiydi.

Ancak zaman Wilshere'e hiç de adil davranmadı. Önce Arsenal'de gözden düşen Wilshere, ardından forma giydiği West Ham ve Bournemouth'ta ise eski seviyesine yaklaşamadı. 29 yaşındaki Wilshere, kariyerinin en iyi dönemini geçirmesi beklenecek bir yaşta kulüpsüz kalmanın sıkıntısını yaşıyor.

Ne söyledi?

The Athletic'e bir röportaj veren Wilshere, içinde bulunduğu zorlayıcı durumu tüm açık yürekliliğiyle anlattı.

“Dürüst olmam gerekirse bu pozisyonda olacağımı hiç düşünmemiştim. Bugün pistte koşarken kariyerimin şu anda bulunduğum noktaya nasıl geldiğini idrak etmekte zorlandım.”

“Herkes bana 28, 29 yaşımda kariyerimin zirvesinde olacağımı söylerdi. Buna gerçekten inanmıştım. Hala İngiltere forması giyiyor olacağımı, üst düzey bir kulüpte oynuyor olacağımı düşünürdüm.”

Çocuklarına açıklamakta zorlanıyor

“Çocuklarım bazı şeyleri anlayabilecek yaşa geldi. Özellikle Archie. O dokuz yaşında ve benimle bu konuda sohbet ediyor. ‘MLS’e ne dersin?’ ya da ‘Neden La Liga’da oynamıyorsun?’ gibi şeyler soruyor.”

“Futbolu çok seviyor. Futbola dair her şeyi biliyor. Ona durumu açıklamak çok zor. Bana, ‘Neden hiçbir kulüp seni istemiyor?" diye soruyor. Yanıtı bilmiyorum. Bunu ona nasıl açıklayabilirim ki?”

“Okulda arkadaşları var ve bilirsiniz, çocuklar çok acımasız olabilirler. Ona, ‘Baban niye çalışmıyor? Yeterince iyi değil mi? İyi futbol oynayamıyor mu?’ gibi şeyler soruyorlar.”

“Daha küçük iki çocuğum daha var ve onlar beni futbol oynarken hiç görmedi. Sabah kendi başıma yaptığım antrenmanlara giderken onları öpüp, ‘antrenmana gidiyorum’ diyorum. Aslında ne yaptığımı bilmiyorlar. ‘Nereye gidiyor? Ne iş yapıyor?’ diye düşünüyor olmalılar.”

“Yaşça büyük olan iki çocuğum Arsenal günlerimi ve İngiltere milli takımında oynadığımı hatırlıyor. Bir bakıma bu güzel bir şey. YouTube’da o günleri izleyebiliyorlar, dışarı çıktığımızda da insanlar beni tanıyor.”

“En zor olan kısım, ‘Peki, neden İngiltere’de bir kulüple anlaşmıyorsun?’ sorusunu yanıtlamak. ‘Beni kimse istemiyor’ dediğimde buna anlam vermekte zorlanıyorlar.”

“Arsenal’den ayrılmam hataydı”

Arsene Wenger’in yerine Unai Emery’nin göreve geldiği yaz kulüpten ayrılan Wilshere, bu kararı büyük bir hata olarak görüyor.

“Açıkçası ayrılmamalıydım. Bunun West Ham’la hiç ilgisi yok, hangi takıma gittiğimin önemi yok, ama Arsenal’den ayrılmamalıydım.”

“Bournemouth’tan döndüğümde (2016/17 sezonunda kiralık olarak Bournemouth’ta oynadıktan sonra sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Arsenal’a döndü) Arsene ile konuştuk. Bana ‘Bak, ayrılabilirsin, burada sana yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek’ dedi. Ama Arsene’i iyi tanırım. Sezon uzundu ve formuma kavuşursam takıma girebileceğimi biliyordum.”

“Keşke Emery ile konuştuğumuzda da aynı şekilde düşünseydim. Bana, ‘Masada bir sözleşme var, ama ilk 11’imde yoksun” dedi. Sinirlenmiştim. Önceki yıl kendimi kanıtladığımı ve oynayacağımı düşünüyordum. Kızgınlıkla bir karar aldım, menajerimi arayıp, ‘Ayrılıyorum’ dedim. Birkaç gün sakinleşip düşünmeliydim.”

Geleceği belirsizliklerle dolu

“Eşimle konuşurken ona, ‘Niye antrenman yapmaya devam ediyorum ki? Başka bir şeye mi odaklanmalıyım? Antrenörlük yapabilirim’ dedim. Bana, ‘Hayır, bunun için fazla iyisin’ diye cevap verdi.”

“O kadar iyi olsam birileri çıkıp bana bir şans vermez miydi? Hangi noktada, ‘Artık yeter’ demek gerekir, açıkçası bilmiyorum. Bekle, bekle ve bir bakmışsın Ocak ayı gelmiş ve bir sezon daha çöpe gitmiş. Gittikçe gençleşmiyorum, zamanımı boşa harcıyormuş gibi hissediyorum.”

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