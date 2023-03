Manchester City orta saha oyuncusu Jack Grealish, İngiltere'nin 2022 Dünya Kupası'ndan elenişini atlatmak için New York'a gittiğini açıkladı.

NE OLDU? Grealish, Fransa mağlubiyeti öncesinde Katar'da çeyrek finale yükselen İngiltere kadrosunun bir parçasıydı. Yıldız futbolcu Fransa maçının ardından Manchester City'ye dönmeden önce ortalıktan bir süre kayboldu ve New York'a gitti. Grealish, Home Alone 2: Lost in New York filminin çekildiği otelde kaldığını ve filmde Macaulay Culkin'in canlandırdığı Kevin karakteri gibi dondurma partisi yaptığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? The Times'a konuşan İngiliz orta saha, şu ifadeleri kullandı: "Otelde kaldım. Orada 16 kaşık dondurma gibi çılgınca bir oda servisi bulabilirsiniz. Tıpkı filmdeki gibi. O filmi seviyorum. Birçok kez izledim. Noel zamanı hep New York'a gitmek istemişimdir ama açıkçası futbol yüzünden bunu başaramamıştım. Bu, benim için yapılacaklar listesinde olan bir eylemdi."

DAHA BÜYÜK RESİM: Aston Villa'dan ayrıldıktan sonra Manchester City kariyerine başlangıç yapan Grealish, bu sezon Pep Guardiola'nın takımında düzenli ilk 11 oyuncusu oldu.

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

Getty

GREALISH'İ NE BEKLİYOR? Orta saha oyuncusu şu anda İngiltere kadrosunda EURO 2024 elemelerine hazırlanıyor. Üç Aslan, perşembe günü Napoli'de İtalya ile karşılaşacak ve ardından pazar günü Wembley'de Ukrayna'yı konuk edecek.