İngiliz yıldız, perşembe günü Tottenham'a karşı yaptıkları harika geri dönüşün öncesinde Manchester City soyunma odasının nasıl olduğunu açıkladı.

NE OLDU? Riyad Mahrez, Etihad'da 4-2'lik Tottenham galibiyetinde City'ye üçüncü ve dördüncü golleri hediye ederek harika geri dönüşün mimarı oldu. İngiliz kanat oyuncusu Grealish de maçtan sonra Cezayirli takım arkadaşını övdü. Grealish ayrıca Sky Sports'a verdiği demeçte devre arasında soyunma odasının pek de mutlu bir yer olmadığını ortaya koydu.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından gazetecilere konuşan kanat oyuncusu, şunları söyledi: "Devre arasında soyunma odası en iyi halinde değildi. İlk önce herkes kısa bir süre sessiz kaldı. Daha sonra hoca bizimle konuştu, bizi biraz cesaretlendirdi ve ikinci yarıda harika bir oyun ortaya koyduk"

DAHA BÜYÜK RESİM: Perşembe günkü geri dönüş, çarşamba günü Crystal Palace deplasmanında puan kaybeden Manchester United ile farkı açmak isteyen Pep Guardiola'nın ekibine ilaç gibi geldi. City ayrıca lig lideri Arsenal ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla beşe indirdi. Ancak Pep Guardiola, maçın bitiş düdüğünün ardından pek de memnun görünmedi ve hatta kendi taraftarlarının tutku eksikliğini eleştirdi.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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Getty Images

CITY'i NE BEKLİYOR? Guardiola'nın ekibi, Premier Lig'de pazar günü Wolves'u konuk edecek.