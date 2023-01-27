Suudi gazeteci İbrahim Al-Faryan, Al-Nassr'ın Suudi Süper Kupası'nda mağlup olmasının ardından Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı.

NE OLDU? Portekizli yıldızın takımı Al Nasr, perşembe günü Süper Kupa'da Al-Ittihad'a 3-1 mağlup oldu ve görünüşe göre performansı, Al-Faryan'ı hayal kırıklığına uğrattı. Gazeteci maçtan sonra Ronaldo'nun kutlamasıyla alay ederek haykırdı: "Hiç gol atmadı. Siz diğer taraftarlar bizi rahatsız ettiniz. Dört gol atacağını ve 'Siu' diye haykıracağını söylediniz!"

DAHA BÜYÜK RESİM: Sosyal medyadaki söylentilerin aksine gazeteciler, Al-Nassr'ı nerede olurlarsa olsun takip ediyorlar. Al-Nassr menajeri Rudi Garcia mağlubiyetten ilk yarıyı kaçırmasını sorumlu tuttuktan sonra Ronaldo'yu eleştiren tek kişi o değil. Sonuç, 37 yaşındaki oyuncunun yeni kulübü için henüz 180 dakikada rekabetçi bir gol atmadığı anlamına geliyor.

RONALDO'YU NE BEKLİYOR? Al-Nassr, Saudi Pro League'in zirvesindeki üç puanlık avantajını koruma umuduyla 3 Şubat'ta Al Fateh deplasmanına gidecek. CR7 ise heabı açmak için bir haftadan biraz fazla bekleyecek.