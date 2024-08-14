İZLEYİN!: Mbappe Atalanta karşısında golünü attı, Real Madrid bir Süper Kupa daha kazandı

Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi’nin son şampiyonu Atalanta’yı buluşturan Süper Kupa mücadelesinde kazanan 2-0’lık skorla Real Madrid oldu. Polonya’nın başkenti Varşova’daki PGE Narodowy Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Ancelotti’nin takımı kupaya Valverde ve Mbappe’nin golleriyle uzandı.

Arda son dakikalarda girdi

Milli futbolcumuz Arda Güler’in 88’de Vinicius Junior’un yerine oyuna dahil olduğu karşılaşmayla beraber Carlo Ancelotti, Luka Modric ve Dani Carvajal kariyerlerindeki beşinci Süper Kupa’yı kazandı. Arda Güler de böylece bir yıllık Real Madrid kariyerindeki ikinci Avrupa kupasını elde etti. Real Madrid böylece La Liga’nın yeni sezonu öncesinde sezonu kupayla açtı.

Mbappe’nin yeni mevkisine ilişkin tartışmaları Fransız yıldızı 9 numara pozisyonuna çekerek sonlandıran Ancelotti, Vinicius’u sol, Rodrygo’yu ise sağ kanada çekti. Real Madrid’de futbol hayatını noktalayan Toni Kroos’un oyun aklı ve pas kalitesi sahada aranırken, kritik anlarda sahneye çıkan Belçikalı kaleci Courtois takımının kupaya uzanmasında kilit rol oynadı.