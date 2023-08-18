Ederson, Palmer'a Süper Kupa'nın kulüp taraftarlarına nasıl gösterilmesi gerektiğini komik bir şekilde anlatırken genç oyuncuya sinirlendi.

NE OLDU? City, çarşamba gecesi Atina'da Sevilla'yı penaltılarda yenerek UEFA Süper Kupası'nı kaldırdı. Zorlu maçta geriye düşen City'nin beraberlik golünü genç oyuncu Cole Palmer kaydetti.

2023'ün dördüncü kupasını kaldıran City'de oyuncular, stadın dört bir yanındaki taraftarlarla sevinç sahneleri yaşandı. Futbolcular bu başarıyı taraftarlarla paylaşmak için tribünlere gitti ve her oyuncu sırayla kupayı havaya kaldırdı. Sıra Palmer'a geldiğinde ise kaleci Ederson, genç oyuncunun bu eylemi doğru bir şekilde yapmadığını hissettiği için olaya müdahale etti. Brezilyalı kalecinin bu müdahalesinin ardından Palmer, kupayı birkaç kez daha kaldırdı.

BÜYÜK RESİM: Palmer, Süper Kupa Finali'nde Manchester City için oyunun kurallarını değiştiren isimdi. Adı West Ham ile anılan genç oyuncu şimdi takımda kalacak gibi görünüyor. Palmer, Community Shield maçında da sonradan oyuna girmiş ve Arsenal'e karşı iyi bir vuruşla ağları havalandırarak kalitesini göstermişti.

SIRADA NE VAR? Palmer, etkileyici bir başlangıcın ardından 2023-24 sezonunda daha belirgin bir rol oynamayı umuyor olacak. Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Newcastle United mücadelesi için ise ilk 11'de olup olmayacağı henüz net değil.