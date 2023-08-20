Galatasaray, 2-0'lık Trabzonspor galibiyetinin ardından taraftarlarına bir sürpriz yaparak Hakim Ziyech transferini duyurdu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken dev mücadelenin ardından ilginç anlar yaşandı.

Hakemin son düdüğünden sonra stadyumdan yapılan anonsta, taraftarların tribünleri terk etmemeleri istendi ve bir 'misafir' olduğu vurgulandı.

Galatasaraylı oyuncular, tribünleri tek tek selamlarken kale arkası tribününde Hakim Ziyech belirdi. Amigoların kullandığı kuleye çıkan Faslı yıldız, hem oyunculara hem de taraftarlara üçlü çektirdi.

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Galatasaray ne söyledi?

Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor maçının ardından Hakim Ziyech transferini şu açıklama ile duyurdu:

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

"Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

"Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hakim Ziyech'in kariyeri

Kariyerine Hollanda'da Dronten takımının altyapısında başlayan Ziyech, daha sonra sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea'de forma giydi.

2020 yılından bu yana Chelsea'de sağ kanatta oynayan Ziyech, son dönemde yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle kendisine ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyordu.

Chelsea ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 18 maça çıktı. Ziyech söz konusu 18 mücadelede gol üretemezken, üç asist kaydetti.