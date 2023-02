İZLE: Zlatan Ibrahimovic, gazeteci dostu ile görüntülü konuşurken ağlıyor

İsveçli yıldız, görüntülü konuşma esnasında duygulandı ve gözyaşlarını sildi.

AC Milan'ın santrforu Zlatan Ibrahimovic, dostluklarının uzun yıllara dayandığı gazeteci Thijs Slegers ile konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Forvet, 2020 yılından bu yana lösemi hastalığı ile mücadele eden arkadaşı için samimi duygularını açıkladı.

Ne söylendi?

Kan bağışını teşvik edici bir televizyon programında Selegers ile bir görüntülü konuşma gerçekleştiren Ibra, Hollandalı ile arkadaşlıklarının nasıl başladığını anlattı.

İsveçli futbolcu, genç yaşta Ajax'a transfer olduğunda Selegers ile arkadaş olduklarından bahsederken şunları söyledi:

"Hollanda'da kimseyi tanımıyordum. Bir gazeteci benimle iletişime geçti ve birlikte yemeğe gittik. O andan itibaren arkadaş olduk.

"Thijs bana her zaman yardımcı oldu ve her zaman iletişim halinde olduk. Her zaman kalbimde olacaksın. Sana sadece seni sevdiğimi söylemek istiyorum dostum."

Ibrahimovic'i ne bekliyor?

Uzun süredir sakatlığı bulunan ve sahalardan uzak olan yıldız futbolcu, 10 Şubat'ta oynanan Torino maçında kadroda yer aldı.

Santrfor, AC Milan'ın İtalya Serie A'nın 23. haftasında 18 Şubat Cumartesi günü Monza ile deplasmanda oynayacağı maçta süre alabilir.