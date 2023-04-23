West Ham'ın Bournemouth'u 4-0 yendiği maçta Pablo Fornals, uzun yıllar unutulmayacak bir jeneriklik gol kaydetti.

NE OLDU? West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Çekiçler'in gollerini Antonio, Paqueta, Rice ve Pablo Fornals kaydederken Fornals'ın golü sosyal medyada gündem oldu.

İspanyol orta saha, akrep vuruşu ile harika bir şekilde fileleri havalandırdı.

BÜYÜK RESİM: Fornals; Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Henrikh Mkhitaryan ve Edinson Cavani gibi isimlerin yer aldığı akrep vuruşu golcüleri listesine adını yazdırmayı başardı.

SIRADA NE VAR? Avrupa Konferans Ligi yarı finalisti West Ham'ın deplasmanda aldığı bu galibiyet, onları Premier Lig tablosunda 13. sıraya yükseltti. Londra ekibi, ligin bitmesine yedi maç kala küme düşme bölgesinin altı puan uzağında bulunuyor.