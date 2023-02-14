İZLE: Volkan Demirel, depremin ardından ikinci kez gözyaşlarına boğuldu

Fenerbahçe efsanesi, oteldeki depremzede çocuklarla konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye'yi yasa boğan felaketin ardından halka yaptığı yardımlarla, Gökhan Zan ile birlikte kahramanlardan biri olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, desteklerine devam ediyor.

Hatayspor takımını İstanbul'a götürdükten sonra tekrar Hatay'a dönen Demirel, burada yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen eski kaleci, aileler ve çocukların konaklamaları için de elini taşın altına koydu.

Çekilen bir videoda ise Demirel'in yine gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Ne söylendi?

Depremzedeleri otele yerleştiren Demirel, oradaki çocuklarla telefonla görüntülü konuşurken ağlamaklı şekilde şunları söyledi:

"Ben buradayım merak etmesinler. Elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın."

Müslüm Özmen'den Volkan Demirel'e teşekkür

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticisi Müslüm Özmen, A Spor'a yaptığı açıklamada Demirel ile ilgili şunları söyledi:

"Volkan Demirel'e, yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Kulüp binasında kalıyorlar. Binanın büyük kısmı kullanılamaz halde.

"Yerde yatakları, kazanda çayları var. Yardım malzemeleriyle köy köy geziyorlar. Allah yardımcıları olsun."