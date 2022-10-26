Mauro Icardi, Arjantin'e gittiğinde Wanda Nara ile görüşmek istedi ancak otel yetkilileri, kendilerine verilen talimatı uyguladı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, saha dışında özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Bilindiği gibi Wanda Nara, Icardi'den ayrıldığını sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Daha sonra ise tecrübeli futbolcunun, barışmak için Arjantin'e gittiği iddia edilmişti.

Şimdi ise Icardi'nin, Arjantin'e gittiği gün Wanda Nara'nın kaldığı otele giriş yapamadığı anlar ortaya çıktı.

Görüntülerde yıldız oyuncunun, yetkililerle tartıştığı ve otele alınmadığı anlaşılıyor.

Ne söylenmişti?

Wanda Nara, ayrılığı sosyal medya hesabı Instagram'dan şu sözlerle duyurmuştu:

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim.

"Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

Mauro Icardi'yi ne bekliyor?

Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta sonu Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta bir gol bir asist ile oynadı.

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 28 Ekim'de deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak ve Icardi, bu iyi formunu sürdürmeye çalışacak.