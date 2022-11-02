Güney Koreli yıldız, Mbemba ile girdiği mücadelede başına darbe aldı ve direkt soyunma odasına gitti.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, salı gecesi UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Marsilya deplasmanındaydı.

Spurs, Igor Tudor'un ekibini 2-1 mağlup ederek oldukça karışık olan gruptan lider olarak çıkmayı başardı.

Ancak Heung-min Son'un ilk yarının ortalarında yaşadığı sakatlık, moralleri bozmuş olabilir.

Neler yaşandı?

Güney Koreli yıldız, karşılaşmanın 27. dakikasında Chancel Mbemba ile girdiği mücadelede kafasına bir darbe aldı.

Oyun alanında bir süre tedavisi yapılan Son, başına aldığı darbenin etkisiyle birkaç dakika kendisine gelmekte zorlandı ve oyundan çıktı.

Yıldız futbolcu, direkt soyunma odasına gitti.

Antonio Conte ne söyledi?

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Conte, gözünde şişme meydana gelen Son'un sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi:

"Tıbbi bir değerlendirmeyi beklemek zorundayız. Sonny şimdi daha iyi hissediyor. Onu soyunma odasında gördüm.

"Bizimle birlikte galibiyeti kutladı. O yüzden yarını bekleyeceğiz. Sarsıntı geçirip geçirmediğinden emin değiliz. Gözü biraz şişmiş."