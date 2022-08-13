İspanyol ekibi, yeni transferlerinin lisansını çıkarmak için daha fazla yol bulmak zorunda.

İspanyol ekibi, dört yeni transferinin lisansını çıkarmayı başardı ve daha fazla oyuncusunun onaylanmasını bekliyor.

Barcelona, ​​La Liga ile anlaşıp yeni imzalarından birkaçını kaydetti ve en iyi transferlerinden bazılarını cumartesi günü sezonun açılış maçında Rayo Vallecano'ya karşı oynatma hak kazandı.

Barça, bu hafta sonu Camp Nou'da oynanacak maç için yeni oyuncularını kaydettirmek amacıyla zamana karşı bir yarış içindeydi.

Katalan ekibin korkunç mali durumu, yeni transferlerin ligde yer alabilmelerini resmi hale getirmelerini zorlaştırdı, ancak bu sorunun bir bölümü şimdilik çözüldü.

Çünkü, Barcelona'nın Sevilla'dan transfer ettiği Jules Kounde'nin lisansı çıkarılamadı ve şu anda yeni bir yol aranıyor.

Kimler kayıt oldu ve kimler kaldı?

Robert Lewandowski, Franck Kessie, Raphinha ve Andreas Christensen, kayıt yaptıran yeni gelen oyuncular arasında bulunuyor.

Bu dördü yaklaşan maçlar için takımın bir parçası olabilir.

Ayrıca, yakın zamanda yeni anlaşmalar yapmadan önce Barça'daki sözleşmeleri sona eren Sergi Roberto ve Ousmane Dembele'nin de yakın zamanda kayıtlı olacakları belirtiliyor.

Sevilla'dan 50 milyon Euro karşılığında bir anlaşmayla katılan Jules Kounde, Camp Nou'da henüz kulüp tarafından kaydedilmedi, ancak önümüzdeki hafta bu sorun çözülebilir.

Başantrenör Xavi'ye sezon açılışı öncesinde düzenlediği basın toplantısında kayıtlardaki gecikme hakkında soru soruldu.

"Çalışıyoruz, kulüpte çok olumluyuz bir hava var" dedi.

"Sanırım bundan kurtulacağız. Bugün iyimseriz, ama neler olacağını göreceğiz.

"Kulüp çok iyi bir sözleşmeler imzaladı ve transferler için çok heyecanlıyım. Yarına kadar zamanımız var."

Barcelona'nın oyuncuları kaydettirmesi neden bu kadar uzun sürdü?

İspanyol ekibinin korkunç mali durumu, yeni sezon başlangıcı için oyuncuları zamanında kaydettirmelerini zorlaştırdı.

Kulüp, önemli borçlarına rağmen bu sezon büyük para harcadı, ancak yaz boyunca sermayeyi artırmak için zorlu bir dönem geçirdi.

Kulüp, La Liga'daki televizyon haklarının yüzde 10'unu Sixth Street Partners yatırımına sattı ve ardından yüzde 15'ini toplam 582 milyon Euro kazandırdı.

Kulüp ayrıca, o zamandan beri Barca Studios'un yüzde 25'inin 100 milyon Euro karşılığında sosyos.com'a satışını onayladı, ancak tüm yeni transferleri kaydetmek için başka bir yol daha bulmak zorunda.

Barça, Barca Studios'un kalan %24,5'ini satabilir ve bu da 100 milyon Euro getirebilir.

Barca Studios'un %24,5'ini Orpheus Media'ya satarak 100 milyon Euro daha yer açılması muhtemel görünüyor.

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