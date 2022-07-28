Eski Beşiktaşlı kaleci, yaptığı hareketle Fenerbahçeli taraftarları sinirlendirdi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçında 0-0 biten ilk karşılaşmanın ardından kendi sahasında Dinamo Kiev’e 2-1 mağlup oldu.

Sahadan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme turunda veda etti.

Ancak, maçta yaşanan bir olay gündeme damga vurdu. Bu olayın kahramanı, bir dönem Beşiktaş formasını giyen Denys Boyko’ydu.

Ne yaptı?

Boyko, attıkları ikinci golün ardından Fenerbahçe tribünlerine kartal pençesi işareti yaparak sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirdi.

Yaşanan bu olay, sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarları ilgisini çekti. Eski Beşiktaşlı kaleci, yaptığı bu hareketle Beşiktaş’ta oynadığı günleri anımsattı.

Dinamo Kiev kalecisi Denys Boyko, maç öncesinde football.ua'nın sorularını yanıtlamış ve kendilerinin değil, Fenerbahçe’nin baskı altında olacağını vurgulamıştı.

Ne söyledi?

Boyko, maç öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Her maç bizim için esastır ve sonraki her rakip esastır. Türkiye'de ve her şeyden önce İstanbul'da taraftarların fanatiklikleri gerçekten inanılmaz bir şey.

“Dolayısıyla Fenerbahçe 12. oyuncu avantajına sahip olacak. Ama daha yukarılara çıkmak için mümkün olan ve imkansız olan her şeyi yapacağız.

“İstanbul'da sadece bir tribün aktif olarak fanatik değil, tüm stadyum çok yüksek sesle ve gayretle takımını destekliyor. Bu yüzden kolay olmayacak.

“Ancak, tüm kalecilerimiz üst düzeyde birden fazla maç oynadı. Şimdiden adapte oldu. Psikolojimiz en üst seviyede, bu yüzden 12'nci oyuncuyla ilgileneceğiz ve her şey yoluna girecek.

“Rakip takım üzerinde çok fazla baskı olacağını düşünüyorum. Çünkü onlar evde, sadece zafer talep edecek taraftarlarının önünde oynayacaklar.

“Bu bizim için bir artı, daha özgür bir şekilde oynayabilecek ve sadece oyunumuzdan ve hocanın sağlayacağı maç için hazırlıklardan yararlanacağız.

“Antrenörümüz hem ilk maç öncesi hem de rövanş öncesi rakibini çok iyi analiz etti. Bu nedenle, hocanın vurguladığı tüm noktaların bize yardımcı olacağını düşünüyorum.”

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