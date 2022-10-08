Bu yorumdan sonra Norveçli yıldız, dünya futbolunun zirvesine çıktı ve bir nevi sahada cevap vermiş oldu.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın durma bilmeyen performansı, akıllara Tarık Üstün'ün yorumunu getirdi.

TRT Spor yorumcusu, Haaland henüz Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyerken Norveçli yıldızın en iyilerden biri olamayacağını söylemişti.

Ancak Haaland, o günden beri arkasına hiç bakmadı.

Ne söylemişti?

Tarık Üstün, Haaland ile ilgili şu yorumu yapmıştı:

"Arkadaşlar sakın yanlış anlamasınlar. Bu yaşta bir oyuncu, kapasitesi büyük, ben de bekleme taraftarıyım ama dünyanın en iyi forvetleri arasına giremeyecektir.

"Bunu net söylüyorum. Çünkü beceri olarak biraz noksan bir oyuncu. Adam geçme becerisi çok iyi değil, çabuk değil.

Haaland'ın performansı

Bu sezon Manchester City formasıyla toplamda 12 maça çıkan Haaland, 19 gol kaydedip üç asist yaptı.

Yıldız futbolcu, Premier Lig'de iç sahada üç maçta üst üste hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.