Portekizli teknik direktör, Abraham'ın topu boş kale yerine auta göndermesinin ardından dondu kaldı.

Jose Mourinho'nun yönettiği AS Roma, İtalya Serie A'nın 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmada, skorun da önün geçecek inanılmaz bir pozisyon yaşandı.

Neler oldu?

Mücadele 0-0 devam ederken 19. dakikada savunma arkasına sarkan AS Roma'nın santrforu Tammy Abraham, kaleci Montipo'yu geçti.

Herkes İngiliz forvetin boş kaleye topu ağlara göndereceğini bekliyordu, ancak öyle olmadı.

Abraham, kale sahası ön çizgisinin yakınından sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya çıktı.

Tepkiler nasıldı ve maç kaç kaç bitti?

Abraham'ın inanılmaz pozisyonunun ardından takım arkadaşları, ellerini başlarına koyarak şaşkınlıklarını belli ettiler.

Kameralar kenardaki Jose Mourinho'ya döndü ve Portekizli hoca, adeta buz kesmiş gibiydi.

AS Roma, 1-0 geriye düştüğü maçı Zaniolo, Volpato ve Stephan El Shaarawy'nin golleriyle 3-1 kazanmayı başardı.

Ev sahibinin tek golü ise Pawel Dawidowicz'den geldi.