Hakan Altun'un da izlediği karşılaşmanın sonunda ilginç görüntüler yaşandı.

Spor Toto 1. Lig'in sekizinci hafta mücadelesinde Sakaryaspor'un deplasmanda Bodrumspor'a 5-0 yenildiği maçın ardından ilginç bir olay yaşandı.

Deplasman tribününde yer alan Sakaryasporlu taraftarlar, maç sonunda Kabongo Kasongo'ya üçlü çektirdi.

Bunu gören kulüp başkanı Cumhur Genç, soluğu misafir tribününün önünde aldı.

Ne söylendi?

Bir hayli öfkeli görünen Genç, taraftarlara şunları söyledi:

"Beş yiyen adama üçlü çektiriyorsunuz lan! Adama niye üçlü çektiriyorsunuz? Ben hesabını sormayacak mıyım? Beş tane yedik oğlum, farkında değil misiniz?"

Sakaryaspor'u ne bekliyor?

İlker Püren'in yönettiği Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'de 12 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

Tatangalar, 16 Ekim'de Adanaspor'u konuk edecek ve galibiyet alıp Bodrumspor yenilgisini unutturmaya çalışacak.