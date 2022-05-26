İZLE | Roma oyuncuları Felix Afena-Gyan ve Gianluca Mancini UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunun ardından birbirlerine girdi

İki oyuncu, maç sonunda verdikleri görüntülerle izleyenleri büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

Felix Afena-Gyan'ın, Roma'nın Avrupa Konferans Ligi finalinde kazandığı zaferin ardından takım arkadaşı Gianluca Mancini ile maç sonrası bir arbede yaşadığı açıkça görülüyor.

Ancak o, böyle bir olaya karıştığına dair herhangi bir iddiayı kabul etmiyor.

Roma, Tiran'daki Arena Kombetare'de Hollandalı rakibi Feyenoord'u geride bırakarak UEFA Konferans Ligi'ni kazanan ilk takım olmayı başardı.

Nicolo Zaniolo, Arnavutluk’ta oynanan maçın tek golünü attı ve çılgın kutlamanın fitilini ateşledi.

Ancak bir görüntü, iki takım arkadaşı arasında ciddi bir sorun olabileceğine dair ipuçları verdi.

O görüntüleri izleyen insanlar, olayın tamamen ciddi bir tartışmanın ürünü olduğunu hissettiler.

Mancini, Afena-Gyan'a yumruk mu attı?

Afena-Gyan sahadaki kutlamalar sırasında kulağını çekerken, genç forvet fiziksel olarak Mancini’ye karşılık veriyor ve bu konuda oldukça tedirgin görünüyordu.

Mancini, takım arkadaşını sinirli bir şekilde itiyor ve duygusal bir kutlama anı olarak başlayan şey hızla kötü bir görüntüye dönüşüyor.

What did Afena do to Mancini? 😳pic.twitter.com/mExX2Roo1v — ʙᴏʀᴛᴇʏ🇬🇭 (@joelbortey) May 25, 2022

Roma’nın, galibiyetinden hemen sonra Mancini'nin takım arkadaşı Bryan Cristante'ye de öfkeli tepki gösterdiği bir olay yaşandı.

Mourinho, şu anda Roma'nın uzun zamandır beklenen zaferinin tadını çıkarırken yaz kampında takımdaki uyumu en iyi şekilde yakalamaya çalışacak.

Afena-Gyan, Mancini'nin sözde yumruğu hakkında ne dedi?

Ganalı oyuncu Afena-Gyan, Mancini ile birlikte 1961’den bu yana Roma'nın ilk Avrupa kupasını kazanmasına yardımcı oldu.

Romalılara büyük bir katkı sağlayan Gyan, taraftarlarını sevince boğdu ve maç sonunda yaşanan olayın kesinlikle ciddiye alınmamasını istiyor.

Gyan, olayla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Ciddi değildik.

"Aynı anda hem şakalaşıyoruz hem de kavga ediyoruz. Olur böyle şeyler. Bu gayet normal bir şey.”

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