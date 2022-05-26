Fenerbahçe yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil'in menajeri Dr Erkut Söğüt: “Sadece diğer oyuncular gibi adil bir muamele istiyoruz"

Yıldız futbolcunun menajeri, bazı konularda kendilerine büyük bir haksızlık yapıldığına değiniyor.

Mesut Özil'in menajeri Dr Erkut Söğüt, oyuncusunun Ocak 2021'de Arsenal'den nasıl gönderildiğini tartışırken, aynı zamanda yıldız futbolcunun yeniden Premier Lig'e dönüp dönemeyeceği konusundaki sorulara da yanıt verdi.

Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce Emirates Stadyumu'nda yedi buçuk yıl geçirdi ve Topçular’ın formasıyla 250'den fazla maçta forma giydi. Mesut, üç FA Cup ve Community Shield kazandı.

Mesut Özil, kazançlı bir sözleşme üzerinde çalışmasına rağmen Kuzey Londra'da yavaş yavaş gözden düştü ve eski takım arkadaşı Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakıldı. Böylece, takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

Özil, Arsenal'de zorlandı mı?

Arsenal’dan gönderilme şekline değinen Söğüt, The Mirror'a şunları söyledi:

“Sadece diğer oyuncular gibi adil bir muamele istiyoruz. Ama kadroda olamamak, transfer penceresinin kapanmasından birkaç gün önceydi ve zaten tepki vermek için de çok geçti.

"Belki üç gün, dört gün önce bana kadroda olmayacağı söylenebilirdi. Yani bu bir sürprizdi. Önce Avrupa Ligi, ardından Premier Lig’de kadro dışında kalması bizim için hiç beklenmeyen bir şeydi.

"Her zaman kontratının sonuna kadar kalmak istediğini söyledi, ancak bunun değişmeyeceğini anladığında takımda kalmak için hiçbir neden görmedi.

"Hiçbir oyuncu için kolay değil ve o da şunu fark etti: 'Burada kalmayı çok istesem de artık önüme bakmam gerekiyor. Sezonun geri kalanında hiç oynamayacağım ve beş ay kalmak için hiçbir neden yok.”

Mesut Özil, Arteta ile barıştı mı?

Özil’in, Emirates Stadyumu'ndaki toplu oyuna olan bağlılığı ve katkısı, ayrılmadan önce düzenli olarak sorgulandı. Ancak Söğüt, oyuncusunun Arteta ile hiçbir zaman arasının açılmadığı konusunda ısrar ediyor.

“Birlikte oynadılar, sahada arkadaştılar, zaten çok şey paylaştılar ve sonra onun hocası oldu. Artık, aralarındaki ilişki ’sen benim arkadaşımsın' şeklinde değildi.

“Ve bir futbolcu olarak nerede oynadığınızın bir önemi yok, antrenöre tamamen saygı göstermelisiniz ve o da öyle yaptı. Hocasının aldığı her karara saygı duydu ve insan olarak hiçbir sorun yoktu.

"Kariyerinin çoğunu Arsenal'de geçirdi ve uzun bir aradan sonra Arsenal yeniden bir kupa kazandı ve taraftarlar gerçekten onun gibi bir oyuncunun gelip sahada bir şeyler yapmasını umuyordu.

“Bir anda geldi ve gerçekten işler olumlu yönde değişti. Özellikle ilk birkaç yıl bence harikaydı ve çok keyif aldı. Yani taraftarlara çok şey borçlu, hatta onun için bir şarkı yaptıklarını söylüyor. Başka hiçbir yerde bu şekilde bir şey olmadı.”

Özil tekrar Premier Lig'de oynayabilir mi?

Ocak ayında Özil'in, Newcastle için bir hedef olarak ortaya çıktığı konuşuldu, ancak Söğüt İngiltere'ye dönüş yapılmayacağını söyledi.

“O, her zaman ‘Ben bir Topçuyum’ derdi ve Arsenal'deyken başka bir Premier Lig kulübüne gitmek için bir tartışma olsaydı bile Mesut bunu asla kabul etmezdi.

"Onun için imkansızdı. 'Bakın, eğer bir Arsenal oyuncusuysanız, başka bir Premier Lig kulübünde oynamayamazsınız.

“Burada oynuyorsun ve hepsi bu’ derdi. Aynı şeyin Türkiye'de de olacağını düşünüyorum, Türkiye'de de Fenerbahçe’den başka bir kulüpte oynamaz."

Özil, 2021-22 sezonunun sonlarına doğru Fenerbahçe’de kadro dışı kaldı. Ancak Söğüt, İngiltere ile yeniden bir köprü kurmak istiyor ve Mesut’un Premier Lig’e dönmesi halinde, yalnızca Arsenal formasını giyeceğini belirtiyor.

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