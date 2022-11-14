İZLE | Neymar, 35 metre yükseklikten drone ile bırakılan topu kontrol etti

Brezilyalı yıldız, millî takım antrenmanında görsel bir şova imza attı ve daha sonra arkadaşları onu kutladı.

2022 Dünya Kupası için Brezilya Millî Takımı'nın kampına katılan Neymar, ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, antrenmanda görsel bir şova imza attı. Neymar, 35 metre yükseklikten drone ile bırakılan topu harika bir şekilde kontrol etti.

Neymar'ın bu şovunun ardından arkadaşları, PSG yıldızının yanına geldi ve kutlama yaptı.

📺 Neymar, 35 metre yükseklikten drone ile bırakılan topu böyle kontrol etti. (Domingao)pic.twitter.com/28XmcDo9oy — FutbolArena (@futbolarena) November 14, 2022

Neymar için 2022, son Dünya Kupası mı olacak?

Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşma ile kafaları karıştırdı. Neymar, 2022 Dünya Kupası'nın kendisi için son Dünya Kupası olabileceğini şu sözlerle açıkladı:

"Babamla konuşuyorum, hep konuşuyoruz, her maçı son maçımmış gibi oynuyorum, çünkü yarın ne olacağını bilemezsiniz.

"Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum. Bunu garanti edemem. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Sonuncusuymuş gibi oynayacağım.

"Belki bir tane daha oynarım, belki oynamam. Duruma göre değişir. Hoca değişikliği olacak ve o teknik direktörün benden hoşlanıp hoşlanmayacağını bilmiyorum."