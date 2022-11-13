İZLE | Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den Galatasaray'a: "Biz sizi o sahaya gömeriz!"

Tecrübeli oyuncunun eşinin 7-0 biten karşılaşmanın ardından Instagram'da yaptığı paylaşım viral oldu.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 7-0 yenmesi doğal olarak büyük yankı uyandırdı.

Ancak bununla birlikte, sosyal medyada hiç beklenmeyen bir olay yaşandı.

Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, Instagram'dan video çekerek Başakşehir stadında olup Galatasaray'ı destekleyen taraftarlara sitem etti.

Ne söylendi?

Tekdemir, maçın ardından şu yorumu yaptı:

"Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan, aciz aslan parçaları. Bir şey demiyorum.

"Yedi gol ile siz sevinin. Tabii biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz!

"Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki lig çok uzun. Sabah ola hayrola.

"Bu arada arkadaşlar, heyecan yapmayın. Dedim ya gerçek hayatta aslan parçaları, etrafımda kedi yavruları diye. Bu dediğim, benim soframdan nemalanan pislikler.

"Bu tiplerden bir tanesi cevap yazamadı. Ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra Galatasaray'ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz.

"Benim de bu saatten sonra tek rakibim Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor. Ya da en kötü Sivasspor."