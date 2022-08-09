İtalyan oyuncu, kendisine hakaretler savuran taraftarın tepkisine dayanamadı ve cevabı çok sert oldu.

Serie A'nın yıldız futbolcularından Domenico Berardi, Coppa Italia maçının ardından kendisiyle öfkeli bir şekilde konuşan bir taraftarı kovalarken görüntülendi.

Berardi, Sassuolo'nun Modena ile olan karşılaşmasında 90 dakika boyunca sahada kalırken Sassuolo taraftarları hem oyuncularının hem de tüm takımın performansından memnun kalmadı.

Bunun üzerine, kızgınlıklarını dile getirmek için hızlı davrandı ve Berardi'nin üzerine yürüdüler.

Böylece, oyuncu ve taraftarlar arasında istenmeyen olaylar yaşandı.

Ne oldu?

Bir taraftar ile Berardi arasında çok sert bir tartışma yalanmasının ardından Serie A yıldızı bariyerden atladı ve taraftarı kovalamaya başladı.

Oluşan arbede sırasında İtalyan futbolcu, taraftarı yakaladı ve tekme tokat dövdü. O anlar çok kısa sürdü, fakat büyük bir kaosun yaşanmasına sebep oldu.

Polis; yıldız oyuncuyu tutmak için peşinden koştu ve daha sonra diğer taraftarların da araya girmesiyle oyuncu sakinleştirildi.

Tüm olanların sebebi; Sassuolo karşısında 2-0 öne geçen Serie B takımına şok edici bir şekilde kaybetmeleriydi.

Sassuolo maçı kaybederken gollerden birisi Berardi'den geldi, ancak bu da onun taraftarlarla tartışmasını önleyemedi.

Maçın son düdüğü çaldığında Sassuolo sahadan 3-2 boynu bükük ayrıldığında, Serie B ekibi Modenalılar galibiyeti kutluyordu.

Berardi takımdan ayrılacak mı?

Yaşanan bu olay, hem oyuncu hem de taraftarlar arasında gerginliğin artmasını sağlayacak ve yıldız oyuncunun ayrılması gündemdeyken bir transferi daha muhtemel bir hale getirecek.

Berardi, yaz boyunda transfer iddialarıyla gündemden düşmedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Transfer piyasasında her şey olabilir. Henüz hiçbir şey yok.

"Bekleyeceğiz ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz."

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