İspanyol devi, yeni yıldızlarının forma giyebilmeleri için Hollandalı futbolcusunu feda edecek.

GOAL, Barcelona forveti Memphis Depay'in Juventus'a teklif edildiğini doğrulayabilir. Serie A kulübü, şu anda Barcelona'nın ihtiyaç duymadığı Hollandalı oyuncu için bir transfer hamlesi konusunu ciddi bir şekilde düşünüyor.

Barcelona, Depay'ı takımdan göndererek yeni yıldızlarına yer açmayı hedefliyor.

İspanyol devi, finansal zorluklarını hafifleterek Raphinha, Robert Lewandowski ve Jules Kounde gibi yeni transferlerin lisansını çıkarmak için Hollandalı oyuncusundan vazgeçecek.

Juventus ise Depay için bonservis ücreti ödemek istemiyor.

Depay, Juventus'a katılacak mı?

Manchester United'da da oynayan Hollandalı oyuncu ve temsilcilerinin olası şartları görüşmek üzere Juventus yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Bu müzakerelerin sonucu muhtemelen Depay'in geleceğini belirleyecek ve Juventus'un Hollandalı yıldızla en kısa sürede sözleşme imzalayacağı aktarılıyor.

Transfer piyasası kapanmadan önce, Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic için bir anlaşma yaptıktan sonra, Allianz Stadyumu'ndaki kapıdan girecek bir sonraki isim Depay olacak.

Barcelona neden oyuncu satmak zorunda?

İspanyol devi, ​​maaş faturasını düşürmeye çalışırken satılacak futbolcular listesinde Depay'i en üste yazdı.

Lewandowski'nin gelişi, 28 yaşındaki oyuncunun bu sezon Katalan kulübünde oyun süresinin sınırlı olacağı anlamına geliyor.

Bu yüzden, oynama sıklığı konusunda sıkıntı yaşayabileceği düşünülen Hollandalı futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarılıyor.

Barcelona'da oyuncu satışlarından 100 milyon Euro (84 milyon Sterlin/102 milyon Dolar) gelir sağlanacağı konusunda umutlar var.

Öte yandan, Frenkie de Jong'un da takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor ve Hollandalı orta saha Chelsea ve Manchester United'ın ilgisini çekiyor.

Takımdan gidecek oyuncular, kulübün son yıllarda biriken 1.3 milyar Euro'luk borcun bir kısmının kapanmasını sağlayacaklar.

Xavi, yeni sezon için kadrosunu daraltırken Martin Braithwaite, Miralem Pjanic ve Samuel Umtiti gibi isimler de şimdilik yolcu gibi görünüyor.

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