Portekizli menajer, Şampiyonlar Ligi zaferine giderken Arjantinli süperstarı durdurmanın bir yolunu buldu.

NE OLDU? Bir Jose Mourinho taktik ustalığı, Inter'in 2010'da Şampiyonlar Ligi'nde San Siro'da Barcelona'yı 3-1 yenmesini sağladı. Ve Roma patronu The Coaches' Voice'ta Messi'yi boğmanın ana hedef olduğunu açıkladı: "Fikirlerin bir kombinasyonu vardı, ancak temelde her şey Messi'nin oynamasına izin vermemekle ilgiliydi. "İtalya'da 'Gabbia' kelimesini kullanıyorlardı. Bence gerçek çeviri Messi'ye hapis olmalıydı. "Çünkü sonunda adam adama oynamadık, ama Zanetti, Motta, Cambiasso Messi'nin gidebileceği her pozisyondan herkes sorumluydu."

BÜYÜK RESİM: Bu Mourinho'nun zirvesiydi. Portekizli hoca, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde San Siro'da unutulmaz bir 3-1 galibiyet elde etti.

Interli futbolcular, o gün Messi'yi sahadan silmeye çalıştılar ve bunu başardılar.

İtalyan ekibi, o yıl 1965'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracaktı...

MOURINHO İÇİN SIRADA NE VAR? Birçok kişi tarafından atık elit bir koç olarak değerlendirilmeyen Mourinho, hala en üst düzeyde yönetme yeteneğine inanıyor.

Portekizli menajer, kulüpteki ilk sezonunda Avrupa Konferans Ligi'ni kazanmış olan Roma ile bu sezon Serie A zaferini arzuluyor.

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