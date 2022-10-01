Koreli stoper, dikkat çekici performansıyla İtalya'da parlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla iyi bir performans sergileyen ve sarı-lacivertli taraftarların en sevdiği oyunculardan birisi olan Kim Min-Jae, Napoli'de de kalitesini göstermeyi sürdürüyor.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye kazandırdığı oyunculardan birisi olan Koreli stoper, yaz transfer döneminde Serie A ekibine yaklaşık 20 milyon Euro'ya transfer oldu.

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Ne oldu?

Oynadığı ilk maçtan itibaren İtalyan taraftarların beğenisini kazanan Kim, Seri A'da ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Koreli oyuncunun şu anki piyasa değeri 25 milyon Euro civarında bulunuyor, ancak bu formuna devam ettiği sürece çok daha yüksek bir bedelle Avrupa'nın dev takımlarından birisine transfer olabilir.

Fenerbahçe, transfer döneminde oyuncusunu bırakmak istememiş, ancak serbest kalma bedeli nedeniyle Koreli stoperinin ayrılmasını engelleyememişti.

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Kim Min Jae'nin Serie A performansı

Koreli stoper, Napoli formasıyla bu sezon Serie A'da 6 maçta görev yaparken 2 gol katkısında bulundu.

Kim, oyun içerisindeki hırsı ve başarılı müdahaleleriyle de İtalyan taraftarlardan alkış aldı.

Özellikle, deplasmanda oynadıkları Milan maçının son anlarında takımının sahadan galibiyetle ayrılmasına büyük bir katkı sunan Koreli, son dakikalarda yaptığı kritik müdahaleyle dikkat çekti.

Kim Min-Jae''nin oynadığı Napoli, şu anda Serie A'nın zirvesinde bulunuyor.