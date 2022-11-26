İZLE | İngiltere ABD ile berabere kaldı, İngilizler mekânı dağıttı

İran galibiyetiyle turnuvaya moralli başlayan İngiltere, ABD ile berabere kalınca taraftarlar hem stadyumda hem de Londra'da takımı protesto etti.

Üç Aslan'ın taraftarları, İngiltere'nin ABD'ye karşı sergilediği performanstan memnun değildi ve hakemin son düdüğü çalmasıyla birlikte Katar'daki taraftarlar, takımı stadyumda yuhaladı.

Al Khor'da hoşnutsuzluk sona ermedi. Londra'daki taraftarlar ise dehşete düştü.

Görüntülerde İngilizlerin, maçı izledikleri mekânda son düdükle birlikte bira bardaklarını fırlattıkları görülüyor. Ayrıca videonun sonunda bir kavga çıkmış olmalı.

FT: England 0-0 USA.



Watch the moment fans in London started throwing their drinks in frustration at the result.#WorldCup | #ENGUSA | #WorldCup2022 pic.twitter.com/4gbNmwx4ZS — First Edition (@FirstEdition) November 25, 2022

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İngiltere'nin ABD ile oynadığı maç, geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda oynanan ve 0-0 biten İskoçya karşılaşması ile kıyaslandı. Gareth Southgate'in bazı kararları ise ciddi derecede sorgulandı.

İngiltere'yi ne bekliyor?

Sıkıcı performansa rağmen İngiltere'nin puanı hiç de fena değil. Dört puanı bulunan Üç Aslan, 29 Kasım'da gruptaki son maçında Galler'den en az bir puan aldığı takdirde tur atlayacak.