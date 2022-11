İZLE | İngiltere ABD ile berabere kaldı, İngilizler mekânı dağıttı

Üç Aslan'ın taraftarları, İngiltere'nin ABD'ye karşı sergilediği performanstan memnun değildi ve hakemin son düdüğü çalmasıyla birlikte Katar'daki taraftarlar, takımı stadyumda yuhaladı.

Al Khor'da hoşnutsuzluk sona ermedi. Londra'daki taraftarlar ise dehşete düştü.

Görüntülerde İngilizlerin, maçı izledikleri mekânda son düdükle birlikte bira bardaklarını fırlattıkları görülüyor. Ayrıca videonun sonunda bir kavga çıkmış olmalı.

FT: England 0-0 USA.



Watch the moment fans in London started throwing their drinks in frustration at the result.#WorldCup | #ENGUSA | #WorldCup2022 pic.twitter.com/4gbNmwx4ZS