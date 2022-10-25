Ünal, Celta Vigo ağlarını harika bir gol ile havalandırdı ancak bu güzel gol, galibiyet için yeterli olmadı.

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen A Millî Takım'ın santrforu Enes Ünal, harika bir frikik golüne imza attı.

25 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo deplasmanında sahneye çıkıp 43. dakikada ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Enes golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Bu sezon La Liga'da iki ve daha fazla frikik golü atan iki oyuncudan birisi olan Enes Ünal (diğeri Florian Lejeune), Nihat Kahveci'den (2007/08'de iki frikik golü) bu yana bir sezonda bunu başaran ilk Türk futbolcu oldu.

Enes Ünal'ı ne bekliyor?

La Liga'nın 11. haftasında Celta Vigo ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Getafe, 12. hafta mücadelesinde de deplasmanda olacak.

Quique Flores'in öğrencileri 31 Ekim Pazartesi akşamı Elche ile dış sahada karşılaşacak. Daha sonra evine dönecek olan Getafe, 5 Kasım'da ise Cadiz'i ağırlayacak.

Şu ana kadar ligde 11 kez forma giyen Enes, üç gol atıp iki de asist yaptı.