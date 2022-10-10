Portekizli hoca, futbolcularının tavrına çok öfkelendi.

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü Kadıköy'de 5-4 mağlup ettiği karşılaşmada kenarda ilginç bir olay yaşandı.

Sarı-lacivertli oyuncuların bir kısmı, Enner Valencia'nın penaltı golünün ardından sevincini kaleci Altay Bayındır ile paylaşmak için millî eldivenin yanına koştu.

Bu esnada kenarda adeta sinirden çılgına dönen Jorge Jesus, oyuncularına büyük tepki gösterdi.

Jorge Jesus'a maçın ardından bu soru sorulmadığı için, bu tepkiyi neden gösterdiği henüz bilinmiyor.

Jorge Jesus, Altay Bayındır hakkında ne söyledi?

Tecrübeli hoca, Karagümrük maçında zaman zaman protesto edilen A Millî Takım kalecisi ile alakalı maç sonunda şu yorumu yaptı:

"Altay'a verilen tepkiyi normal karşılamıyorum. Buna alışkın değilim çünkü taraftarlar işler iyi gitmeyince daha çok sevgi göstermeli. Sadece işler iyi giderken değil. Bu alışık olduğum bir durum değil."

Altay Bayındır ve Jorge Jesus'u ne bekliyor?

Fenerbahçe, perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.

Ardından yüzünü tekrar Süper Lig'e dönecek olan Kanarya, 17 Ekim'de MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.