Portekizli hoca, yerde yatan forvete 'yumuşak' bir tekme attı ve futbolcunun ayağa kalkmasını istedi.

Portekizli Jorge Jesus, saha içinde kendisine has karizması ve öz güveni ile her geçen gün daha fazla dikkat çekmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün, İstanbulspor karşılaşmasındaki ilginç tepkileri ortaya çıktı.

Bir taraftar tarafından çekilen videodaki görüntülerde Jesus, saha kenarında yerde yatan İstanbulspor golcüsü İbrahim Yılmaz'a 'yumuşak' bir tekme atıyor.

Elleriyle 'Kalk ayağa' minvalinde bir hareket yapan Portekizli, ardından futbolcunun başını okşuyor ve bu eylemin şaka olduğu anlaşılıyor.

Ne söylendi?

İbrahim Yılmaz, olayın sosyal medyada viral olmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Önemsiz bir durum. Jorge Jesus'un şaka yoluyla yaptığı bir hareketti. Sonrasında da zaten başımı okşadı. Büyütülecek bir durum yok."

Jorge Jesus'u ne bekliyor?

İstanbulspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, bu hafta içi yüzünü yeniden Avrupa'ya dönecek.

Jorge Jesus'un öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, grup birinciliği için aynı puanda olduğu Rennes ile çekişiyor.