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İZLE | Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü attı

Samet Çayır
19:44 GMT+3 20.11.2022
Enner Valencia, Ekvador
Fenerbahçe'nin forveti, Katar 2022'ye yüksek perdeden bir giriş yaptı.

2022 Dünya Kupası, ev sahibi Katar'ın Ekvador ile karşılaştığı maç ile başladı. Açılış mücadelesinde Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia şov yaptı.

Tecrübeli santrfor, kaydettiği iki gol ile takımını erkenden öne geçirmeyi başardı.

İlk attığı gol iptal olan Valencia, ardından kazanılan penaltıyı 16. dakikada gole çevirdi ve 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü kaydederek tarihe geçti.

Fenerbahçe'nin golcüsü, 31. dakikada tekrardan sahneye çıktı ve bu kez harika bir kafa vuruşu ile farkı ikiye çıkardı.

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