Dünya Kupası
İZLE | Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü attı
Samet Çayır
19:44 GMT+3 20.11.2022
2022 Dünya Kupası, ev sahibi Katar'ın Ekvador ile karşılaştığı maç ile başladı. Açılış mücadelesinde Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia şov yaptı.
Tecrübeli santrfor, kaydettiği iki gol ile takımını erkenden öne geçirmeyi başardı.
İlk attığı gol iptal olan Valencia, ardından kazanılan penaltıyı 16. dakikada gole çevirdi ve 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü kaydederek tarihe geçti.
2022 Dünya Kupası’nın ilk golü Enner Valencia 💪#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/BqmBeZnnGm— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 20, 2022
Fenerbahçe'nin golcüsü, 31. dakikada tekrardan sahneye çıktı ve bu kez harika bir kafa vuruşu ile farkı ikiye çıkardı.
🇪🇨 Enner Valencia'nın harika kafa golü— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 20, 2022
Hat-trick gelir mi? 👀pic.twitter.com/UQahOt64TP
Editörün Seçtikleri
- Eden Hazard'a Belçika Futbol Federasyonu'nun paylaştığı fotoğrafın ardından tepki yağdı
- İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, Dünya Kupası'nda Lionel Messi ile Arjantin'i destekliyor
- 2022 Dünya Kupası kadrolar: Arjantin, Brezilya, İngiltere, Almanya ve Katar'daki diğer 32 takımın tümü
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Gruplar, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey