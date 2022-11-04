Fransız orta saha, ünlü restoran işletmecisi Nusret'in yanında Türk taraftara Süper Lig'deki favorisini açıkladı.

Dünyaca ünlü futbolcuların Türkiye'den hangi takımları tanıdıkları ya da hangi takımlara sempati duydukları her zaman merak edilen bir konu olmuştur.

Chelsea'nin yüksek profilli orta sahası N'Golo Kante'nin de Türkiye'de desteklediği takım ortaya çıktı.

Fransız orta saha, favori takımının Beşiktaş olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Ünlü işletmeci Nusret'in mekânlarından birini ziyaret eden Kante, bu sırada kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyen bir Türk taraftar ile sohbet etti.

Kante, taraftarın "Fenerbahçe'ye gel" sözleri üzerine "Türkiye'de Beşikaş'ı tutuyorum" yanıtını verdi.

N'Golo Kante'yi ne bekliyor?

Tecrübeli orta saha, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle hem Chelsea taraftarlarını hem de Fransızları üzdü.

Kante, bu sakatlığı sebebiyle kasım ayının sonlarına doğru başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

Fransız yıldızın 2023'ün şubat ayında sahalara dönmesi bekleniyor.