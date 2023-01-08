Al Nassr soyunma odasında Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca arasında gergin anlar yaşandı.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr, şüphesiz son dönemde futbol dünyasının en popüler kulüplerinden biri oldu.

Kulüp, dünyaca ünlü süperstar Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlarayak büyük bir sükse yaptı.

Ancak Al Nassr, sadece Ronaldo ile gündemde değil. Bu transfer açıklanmadan önce takımın soyunma odasında ciddi bir kavga yaşandığı ortaya çıktı.

Neler oldu?

Al Nassr, 26 Aralık'ta ligin 10. haftasında Al Hilal'i konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona ererken Al Nassr'ın gollerini Aboubakar'ın asistiyle Talisca ve Abdulrahman Ghareeb kaydetti. Al Hilal'in gollerini ise Ighalo ve Salem Al Dawsari attı.

Karşılaşmada eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo 90 dakika sahada kalırken, Aboubakar ise 90. dakikada oyundan ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında Al Nassr soyunma odasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı.

Akşam saatlerinde Al Nassr ile yollarının ayrıldığı iddia edilen Vincent Aboubakar'ın soyunma odasında Talisca'ya saldırdığı görüntüler futbol dünyasında bomba etkisi yarattı.

Vincent Aboubakar'ın oldukça sinirli olduğu göze çarparken, forvet oyuncusunun Beşiktaş'tan da eski takım arkadaşı olan Anderson Talisca'nın üzerine yürüdüğü görüldü.

Aboubakar ve Talisca'nın arasında yükselen gerginliği takım arkadaşları araya girerek engelledi.

Aboubakar ve Talisca'yı ne bekliyor?

Talisca, Al Nassr'ın ligde son oynadığı Al Tai karşılaşmasında iki gol kaydederek 2-0'lık galibiyette önemli bir pay sahibi oldu.

Aboubakar'ın ise durumu olumsuz. Al Nassr, Cristiano Ronaldo'ya lisans çıkarmak için takımdan bir yabancı oyuncuyu göndermek zorundaydı ve bu isim Aboubakar oldu.

Aboubakar'ın ocak ayında hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.