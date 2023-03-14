İZLE: Trabzonspor stoperi Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo'nun attığı golden sonra üzülüyor

25 yaşındaki stoperin Vitor Hugo'nun golünün ardından gösterdiği ilginç tepki, sosyal medyada viral oldu.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Bordo-mavililer, 22. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakibini ikinci yarıda bulduğu üç golle devirmeyi başarırken, maçın ardından sosyal medyaya ilginç bir görüntü düştü.

Vitor Hugo'nun, takımını 2-1 öne geçiren golü attığı esnada yedek kulübesi sevinirken, Hüseyin Türkmen gole tepki gösterdi.

25 yaşındaki stoper, golün ardından diğer takım arkadaşları sevinirken elindeki su şişesini sinirli bir şekilde yere fırlattı.

Türkmen'in bu tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu.

Trabzonspor'u ne bekliyor?

Bordo-mavililer, 4-1'lik Adana Demirspor galibiyetinin ardından 19 Mart'ta normal şartlarda Gaziantep FK ile karşılaşacaktı.

Ancak deprem felaketlerinin ardından ligden çekilen takımlardan biri de Gaziantep FK oldu. Bu yüzden Trabzonspor önümüzdeki hafta sonu maç oynamayacak ve üç puanı hanesine yazdıracak.